Uniper: Wie geht es jetzt weiter?

die Kraftwerkabspaltung Uniper des Energieriesen E.ON hat an diesem Donnerstag ihre erste ordentliche Hauptversammlung abgehalten. Wurden die Prognosen eingehalten? Und: Wie sieht es mit der Dividende aus?

Geschäftsjahr 2016

Schauen wir uns zunächst die vorgestellten Konzernzahlen für das Geschäftsjahr 2016 an. Das bereinigte EBITDA stieg von 1,7 Milliarden Euro im Jahr 2015 auf 2,1 Milliarden Euro und liegt damit „im oberen Bereich der eigenen Prognose“, so Uniper. Beim bereinigten EBIT erreichte man einen Wert in Höhe von 1,4 Milliarden Euro, was einer Verbesserung um 0,6 Milliarden Euro entspricht. Die Nettoverschuldung konnte um 2,5 Milliarden Euro gesenkt werden. Damit habe man „alle Finanzziele für das Geschäftsjahr 2016 erreicht“, so Uniper weiter.

Geschäftsjahr 2017 – Q1

Im ersten Jahresviertel des aktuellen Geschäftsjahres konnte Uniper laut eigenen Angaben den „soliden Kurs im operativen Geschäft“ fortsetzen. So lag das operative Ergebnis des ersten Quartals mit 514 Millionen Euro etwa auf Vorjahresniveau. Der Konzernüberschuss, welcher den Aktionären zugerechnet wird, betrug 733 Millionen Euro (Vorjahreswert: 652 Millionen Euro). Für das gesamte Geschäftsjahr 2017 rechnet man damit, dass sich das bereinigte EBIT zwischen 0,9 Milliarden Euro und 1,2 Milliarden Euro einpendeln wird.

Dividende

Nun zu den Dividenden: Für das Geschäftsjahr 2016 wird – wie im Vorfeld bereits angekündigt – eine Ausschüttung von 0,55 Euro je Papier vorgeschlagen. Dies ist die erste von Uniper ausbezahlte Dividende. Zur Erinnerung: Die E.ON-Kraftwerksabspaltung ist erst seit September 2016 börsennotiert. Für das laufende Geschäftsjahr 2017 rechnet man mit einer Steigerung der Dividende um 15 Prozent.

Ein Beitrag von Norman Stepuhn.