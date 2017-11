Uniper: Widerstand!

Liebe Leser,

klare Ansage von Uniper! Vorstand und Aufsichtsrat des Unternehmens teilten am 21. November mit, dass das öffentliche Übernahmeangebot von Fortum für Uniper – Zitat: „nicht im Interesse von Uniper, ihrer Aktionäre, Mitarbeiter und weiterer Stakeholder ist.“ Konsequenterweise empfehlen deshalb Vorstand und Aufsichtsrat von Uniper den Aktionären, das entsprechende Angebot abzulehnen. Interessant dabei auch, dass der Meldung zufolge auch der Konzernbetriebsrat von Uniper diese Ansage von Vorstand und Aufsichtsrat unterstützt – weshalb es von diesem keine eigene Stellungnahme zu der Thematik gibt.

Uniper: Wird Fortum mit seinem Übernahmeangebot durchkommen?

Es gibt eine ganze Reihe von Punkten, die dem Vorstand und dem Aufsichtsrat von Uniper demnach an dem Übernahmeangebot von Fortum nicht gefallen. Da ist zum einen der Punkt: Das Angebot ist zu niedrig! Es entspreche „nicht dem Wert von Uniper“. Solche Reaktionen kennt man, vielleicht will da der Preis nach oben gepokert werden? Doch es gab auch andere Punkte, die bemängelt wurden. So bringe Fortum für Uniper „keinen nennenswerten Mehrwert“, und „verbindliche Zusagen“ würden auf sich warten lassen. Es sieht also so aus, als ob dieser Übernahme-Poker um Uniper noch keineswegs entschieden ist!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.