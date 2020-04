Uniper: Was war das denn?

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Für die Aktie Uniper stehen per 02.04.2020, 07:41 Uhr 21.59 EUR an der Heimatbörse Xetra zu Buche. Uniper zählt zum Segment "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler".

Um diesen Kurs zu bewerten, haben wir Uniper einem mehrstufigen Analyseprozess unterzogen. Daraus resultieren Einschätzungen danach, ob Uniper jeweils als "Buy", "Hold" bzw. "Sell" zu klassifizieren ist. Eine abschließende Konsolidierung dieser Einschätzungen ergibt die Gesamtbewertung.

1. Analysteneinschätzung: Für die Uniper sieht es nach Meinung der Analysten, die in den vergangenen 12 Monaten eine Empfehlung ausgesprochen haben, wie folgt aus: Insgesamt ergibt sich ein "Hold", da 0 Buc, 9 Hold, 6 Sell-Einstufungen vorliegen. In Reports jüngeren Datums kommen die Analysten allerdings zu einer anderen Beurteilung - das durchschnittliche Rating für das Uniper-Wertpapier vom letzten Monat ist "Sell" (0 Buy, 4 Hold, 5 Sell). Interessant ist das Kursziel der Analysten für die Uniper. Im Durchschnitt liegt dies in Höhe von 24,95 EUR. Das bedeutet, der Aktienkurs wird sich demnach um 15,85 Prozent entwickeln, da der Kurs zuletzt bei 21,54 EUR notierte. Dafür gibt es das Rating "Buy". Die Analysten-Untersuchung führt daher insgesamt zur Einstufung "Hold".

2. Technische Analyse: Die Uniper ist mit einem Kurs von 21,54 EUR inzwischen -20,16 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zur kurzfristigen Einschätzung "Sell". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen lautet die Einstufung "Sell", da die Distanz zum GD200 sich auf -23,26 Prozent beläuft. Insofern schätzen wir die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Sell" ein.

3. Dividende: Derzeit schüttet Uniper höhere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler. Der Unterschied beträgt 1,44 Prozentpunkte (4,97 % gegenüber 3,53 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Buy".