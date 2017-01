Uniper: Was lange währt, wird endlich…?

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

das Image der im letzten Jahr frisch börsennotierten E.ON-Tochter Uniper ist beileibe nicht gerade rosig – und das im wahrsten Sinn des Wortes, denn Uniper erhält den bürdevollen Auftrag, die Verwaltung der schmutzigen Kraftwerke des Mutterkonzerns zu regeln. Und das in einer Zeit, in der grüne Energie zumindest in Deutschland werbewirksam als einzige Zukunft dargestellt wird.

Datteln 4 – Fertigstellung genehmigt

Deshalb hat Uniper nicht nur gegen die rote Zahlen zu kämpfen, sondern auch gegen eine Armee von Umweltschützern. Aktuell geht es wieder einmal um die Errichtung des Steinkohlekraftwerks Datteln 4 (NRW). Seit Jahren aufgrund der unsauberen Energiegewinnung umstritten, konnte der Konzern nun endlich einen Durchbruch schaffen. Wie aus einer Pressemitteilung des Unternehmens hervorgeht, erteilte die zuständige Bezirksregierung eine Genehmigung zur Fertigstellung des Kraftwerks.

Das Werk solle nach vollumfänglicher Inbetriebnahme im Jahre 2018 eine Nettoleistung von 1.050 Megawatt erzielen und damit das umliegende Bahnnetz sowie 100.000 Haushalte in der Region versorgen können. Aufgrund der erzielten Effizienz können mehrere alte Kraftwerke abgeschaltet werden. Des Weiteren könne die Stätte, Energie wesentlich umweltverträglicher herstellen, als dies in anderen Kohlekraftwerken der Fall sei.

Ein langes und schwieriges Unterfangen

Der Grundstein für die Anlage wurde bereits im Jahre 2007 vom Mutterkonzern E.ON gelegt. Zwei Jahre später untersagte schließlich das zuständige Oberverwaltungsgericht das Bauvorhaben. Die Vorwürfe bezogen sich auf die unverantwortliche Nähe des Kraftwerks zu diversen Wohngebieten. Ein Teil der Bauarbeiten wurde jedoch bereits letzten Jahres fortgesetzt, da man zu jener Zeit eine eingeschränkte Zulassung erhielt.

Fest steht, in Zement gemeißelt, ist die Fertigstellung des Kraftwerkes noch lange nicht. Umweltschützer werden – meiner Meinung nach – jedes rechtliche Mittel nutzen, um das geplante Bauvorhaben doch noch zu kippen.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

