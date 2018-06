Uniper: Vertagung!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Am Mittwoch fand bei Uniper die diesjährige ordentliche Hauptversammlung (HV) statt ? und langweilig versprach es nicht zu werden. Da waren zum einen die Gegenträge des Dachverbands Kritische Aktionäre e.V., die vorsahen, Vorstand und Aufsichtsrat nicht zu entlasten. Uniper ignoriere ?Klimaschutz und Trend zur Dekarbonisierung? und fördere ?umweltschädigendes Fracking in Kanada?, hieß es dazu u.a. in de Begründung. Angesichts der Mehrheitsverhältnisse ... Mehr lesen?

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.