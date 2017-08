Uniper: Toller Aufwärtsmarsch, es winken weitere Rekorde!

Kommentar von Frank Holbaum

Liebe Leser,

Uniper gehörte in den zurückliegenden Handelssitzungen zu den stärksten Werten an den deutschen Finanzmärkten. Die Aktie konnte auf Wochenbasis zwar lediglich um 1,3 % zulegen. In den beiden vergangenen Wochen allerdings ging es um satte 9 % nach oben. Die Monatsanalyse ist mit einem Plus von 20,5 % noch erfreulicher. Seit Jahresanfang hat die Aktie insgesamt 59 % zugelegt und seit dem Börsengang am 12. September 2016 gleich 102 %. Die Vorzeichen sprechen für einen langfristig anhaltenden Aufwärtstrend, meinen auch charttechnische Analysten. Die Kurse sind entlang einer stetigen Aufwärtstrendgeraden nach oben geklettert.

Unterstützungen haben sich in der noch kurzen Börsenzugehörigkeit noch nicht aufgebaut. Auch unter den fundamentalen Analysten gibt es positive Stimmen bezüglich Uniper. 45 % plädieren dafür, die Aktie zu „kaufen“. 45 % glauben, dass „Halten“ die richtige Anlageentscheidung sei und 10 % votieren für einen „Verkauf“ der Aktie.

Technisch sehr stark

Zudem ist die Aktie aus Sicht der technischen Analyse sehr stark. Der Aufwärtstrend hat in verschiedenen zeitlichen Dimensionen eine starke Ausprägung angenommen. Er ruht auf breiten Schultern und ist besonders in der „langfristigen“ Perspektive beeindruckend. Der Vorsprung auf den GD200 beträgt satte 37 %.

Die Aktie ist unverändert im tiefgrünen Bereich.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.