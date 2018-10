Uniper: So nicht!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Kürzlich hatte die „Rheinische Post“ unter Berufung auf Parlamentskreise berichtet, dass Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier die unmittelbare Abschaltung von Braunkohlekraftwerks-Kapazitäten im Umfang von fünf GW angedeutet habe. Altmaier habe laut dem Bericht auch durchsickern lassen, dass man möglicherweise von einem Anschluss des umstrittenen Kohlekraftwerks Datteln 4 absehen könnte.

Datteln 4 gilt als einziges in Bau befindliches Kohlekraftwerk in ganz Westeuropa und war in

Ein Beitrag von Marco Schnepf.