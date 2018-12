Uniper: Was jetzt noch richtig spannend wird …

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Uniper weist am 02.12.2018, 02:33 Uhr einen Kurs von 22,67 EUR an der Börse Xetra auf. Das Unternehmen wird unter "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" geführt.

Nach einem bewährten Schema haben wir Uniper auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Anleger: Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An drei Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen unterhielten sich die Anleger dagegen verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Uniper. Als Resultat bewertet die Redaktion die Aktie mit einem "Hold". Zusammengefasst ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Hold"-Einschätzung.

2. Dividende: Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Uniper aktuell 3,23. Damit ergibt sich eine negative Differenz von -0,29 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Utilities". Uniper bekommt für diese Dividendenpolitik von unseren Analysten heute deshalb eine "Hold"-Bewertung.

3. Relative Strength Index: Ein prominentes Signal der technischen Analyse, der Relative Strength-Index, RSI, bezieht die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von - musterhaft - 7 Tagen aufeinander. Bei einer Ausprägung zwischen 0 und 30 gilt ein Wert als „überverkauft“, bei 70 bis 100 als „überkauft“ und dazwischen als neutral. Der RSI der Uniper führt bei einem Niveau von 97,11 zur Einstufung "Sell". Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, ist mit 70,77 ein Indikator für eine "Sell"-Einschätzung auf diesem Niveau. Damit stellt sich die Gesamteinschätzung auf "Sell".