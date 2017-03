Uniper: Neue Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

der Frischling Uniper (Firmengründung 2016, bekanntlich als EON-Abspaltung) hat die Zahlen für sein erstes Geschäftsjahr (wie süß) vorgelegt. Demnach hat Uniper in 2016 ein bereinigtes Ebit (Ebit = Ergebnis vor Zinsen und Steuern) in Höhe von 1,4 Mrd. Euro erzielt. Zum Vergleich: 2015 hätte Uniper in der derzeitigen Form 0,8 Mrd. Euro erzielt. Also eine erhebliche Verbesserung. Allerdings verweist Uniper auf hohe Einmalerträge durch Neuverhandlungen im Gasgeschäft. Nur ohne Blick in Anhänge und Kleingedrucktes ist mir nicht klar, ob diese angesprochenen Einmalerträge nun bei „bereinigten“ Ebit mit drin sind oder nicht. Das ist ja immer so eine Sache mit Bereinigungen.

Uniper: Verkauf des Anteils an einem russischen Gasfeld bringt 1,75 Mrd. Euro

Uniper vermeldet auch hohe Wertberichtigungen im Volumen von 2,9 Mrd. Euro. Ja, da waren wohl diverse Aktiva zu hoch in der Bilanz. Die damit verbundenen Wertberichtigungen hatte nun Uniper (und nicht mehr EON) an der Backe. Der Konzernfehlbetrag betrug satte 3,2 Mrd. Euro. Autsch. Nun, die angesprochenen Wertberichtigungen sind nicht cash-wirksam, also ist es nicht ganz so schlimm wie es auf den ersten Blick aussieht. Allerdings war der Konzernfehlbetrag größer als die Höhe der genannten Wertberichtigungen. Uniper verweist auch darauf, diesen Monat den Anteil an einem russischen Gasfeld verkauft zu haben. Mit dem Erlös sollen Schulden getilgt werden. Und man spricht davon, den „soliden Kurs“ im laufenden Geschäftsjahr fortzusetzen.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.