Uniper: Neue Geschäftszahlen!

UNIPER ist eine ehemalige Tochter von EON (an der EON immer noch eine bedeutende Beteiligung hält). Da ist es derzeit bekanntlich spannend im Hinblick auf ein Übernahmeangebot. Doch das soll nicht Thema dieses Beitrags sein – sondern die neuen Geschäftszahlen von Uniper. So zeigt der Blick auf die 9-Monats-Zahlen, dass der Umsatz in diesem Zeitraum um 10,3% auf 52,938 Mrd. Euro gesteigert werden konnte. Allerdings sank das bereinigte Ebit um rund 24% auf 952 Mio. Euro (Ebit = Ergebnis vor Zinsen und Steuern). Hier wirkte sich insbesondere ein starker Rückgang beim bereinigten Ebit des Segments „Globaler Handel“ aus. Was war da los?

Uniper: Prognose von 1,0 bis 1,2 Mrd. Euro bereinigtes Ebit in 2017

UNIPER teilte dazu mit: „Der Rückgang ist vor allem darin begründet, dass sich der im Vorjahr durch Einmaleffekte geprägte, extrem starke Ergebnisbeitrag des Midstream-Gasgeschäfts in 2017 wie erwartet normalisiert hat.“ Stimmt, da war doch was im Vorjahr. Solche Einmaleffekte sind genau das – Einmaleffekte. Es gilt beim Wörtchen „bereinigt“ hinzuschauen, was da bereinigt worden ist und was eben nicht. Dieser Einmaleffekt in Bezug auf das Midstream-Gasgeschäft wurde offensichtlich nicht weg-„bereinigt“. So etwas gilt es zu bedenken.

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.