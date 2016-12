Uniper: Neue Geschäfte in Frankreich!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Uniper, die EON-Abspaltung, teilt mit: Das Unternehmen beteiligt sich am neu eingeführten Kapazitätsmarkt für die Stromversorgung in Frankreich. Dabei geht es darum, dass Frankreich seine Versorgung mit Strom „auch in angespannten Situationen“ sichern möchte, indem ausreichend Kapazitäten zur Erzeugung von Strom zur Verfügung stehen. Klingt nach einer sinnvollen Vorsichtsmaßnahme für mögliche Krisen. Demnach fand bereits am 15. Dezember eine entsprechende Auktion von Kapazitätszertifikaten statt. Durchgeführt wurde diese Auktion laut Uniper von der Strombörse EPEX Spot in Paris.

Uniper: Was bedeutet „erfolgreich“ in diesem Kontext?

Zu dieser Auktion: Uniper teilte mit, dass das Unternehmen in Frankreich knapp zwei Gigawatt Erzeugungskapazität erhalten hat. Diese Zertifikate beziehen sich auf die Stromversorgung 2017. Und zur Auktion teilte Uniper mit, dass man sich „erfolgreich“ daran beteiligt habe. Punkt. Das war es – weiter keine Details. Hier fühle ich mich nun gewissermaßen wie ein Exeget. Was will uns Uniper damit sagen? Wurde ein Teil der Zertifikate verkauft, zu schönem Preis? Oder das Gegenteil? Aus der Pressemitteilung von Uniper werde ich nicht schlau. Und genau deshalb bietet diese Meldung mir auch keinen Erkenntnisgewinn im Hinblick auf die Bewertung der Uniper-Aktie.

