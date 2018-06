Bei der Uniper-Hauptversammlung kommt es auf Eon an

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

ESSEN (dpa-AFX) - Vor dem Einstieg des finnischen Fortum -Konzerns beim Stromerzeuger Uniper haben am Mittwoch (10.00 Uhr) die Uniper-Aktionäre das Wort.



Bei der Hauptversammlung in Essen dürfte es auch um die Rolle von Vorstandschef Klaus Schäfer gehen, der sich lange gegen die Finnen gewehrt hat. Ein an Uniper beteiligter US-Fonds hat einen Antrag auf Einsetzung eines Sonderprüfers angekündigt, der die Abwehrmaßnahmen des Managements durchleuchten soll. Dabei soll es auch um mögliche Schadenersatzansprüche gegen den Vorstand gehen.