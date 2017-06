Uniper-Hauptversammlung: Positive Bilanz, aber…!

Liebe Leser,

am 8. Juni 2017 tagte die ordentliche Hauptversammlung von Uniper. Es ist die erste eigene Hauptversammlung, nachdem das Unternehmen im vergangenen Jahr von der E.ON SE abgespalten wurde.

Uniper-Chef Klaus Schäfer zog auf der Versammlung eine positive Bilanz für das abgelaufene Geschäftsjahr. Der MDAX-Konzern hob insbesondere hervor, dass die Aktie des Unternehmens vom Börsenstart am 12. September des vergangenen Jahres bis zum Schlusskurs am Tag vor der diesjährigen Hauptversammlung von rund 10,02 Euro auf 17,88 Euro zugelegt habe. „Gegenüber der Erstnotiz entspricht dies einer Steigerung von mehr als 75%“, schreibt Uniper in einer Pressemitteilung zur Hauptversammlung.

An anderer Stelle gibt es allerdings weniger gute Nachrichten für den Energiekonzern.

Verhandlung über Kostensenkung gescheitert?

Wie das „Handelsblatt“ unter Berufung auf die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) berichtet, steht eine Einigung über eine Kostensenkung bei Uniper weiterhin aus. Laut einem Schreiben der IG BCE hat die Arbeitgeberseite die entsprechenden Verhandlungen nun abgebrochen. Deshalb komme „das angestrebte Gesamtpaket leider nicht zustande“, heißt es demnach in dem Schreiben.

Hintergrund ist der Zeitung zufolge, dass der Energiekonzern die Kosten in den Jahren 2017 und 2018 um jeweils 100 Mio. Euro reduzieren will, um dem Konzernfehlbetrag (2016: 3,23 Mrd. Euro) entgegenzuwirken. Ziel der Kostensenkungen sind demnach vor allem die Bereiche Einkauf, IT und Personal.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.