Uniper-Chef Schäfer muss Aufgaben wegen Erkrankung ruhen lassen

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Der Vorstandsvorsitzende des Energiekonzerns Uniper , Klaus Schäfer, muss wegen einer Krebserkrankung seine Aufgaben ruhen lassen.



Die Behandlung werde mehrere Monate in Anspruch nehmen, teilte Uniper am Mittwoch mit. Der Aufsichtsrat werde mit dem Vorstand eine Regelung zur Vertretung von Schäfer und der Verteilung seiner Aufgaben treffen, heißt es in der Mitteilung.

Der 51-Jährige leitet Uniper seit der Abspaltung von Eon im Januar 2016. Eon hat seine restliche Beteiligung von knapp 46,7 Prozent an Uniper inzwischen an den finnischen Versorger Fortum verkauft.

Schäfer hatte sich lange gegen den Einstieg der Finnen gewehrt. Nach dem Verkauf der Eon-Anteile erklärte er, jetzt gehe es darum, "die Grundlage für ein konstruktives Miteinander von Fortum und Uniper zu schaffen und dabei gleichzeitig die Umsetzung des von uns eingeschlagenen unternehmerischen Weges sicherzustellen"./hff/DP/tos