Uniper-Aufsichtsrat geht in Stellung gegen US-Investor Paul Singer

DÜSSELDORF (dpa-AFX) - Im Ringen um eine mögliche Sonderprüfung beim Kraftwerksbetreiber Uniper stellt sich der Aufsichtsrat nun hinter den Vorstand.



Das Gremium will den Aktionären auf der kommenden Hauptversammlung am 6. Juni empfehlen, die Einsetzung eines Sonderprüfers abzulehnen. Diesen Beschluss habe der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am Vortag gefällt, teilte das Unternehmen am Mittwoch in Düsseldorf mit.

Uniper muss sich derzeit gegen die Attacken von Spekulanten wehren. Die Luxemburger Aktionärin Cornwall, hinter der der mächtige US-Investor Paul Singer und sein Fonds Elliott stehen, hatte gefordert, die Abwehrmaßnahmen des Uniper-Managements gegen den Einstieg des finnischen Fortum -Konzerns genau auszuleuchten. Der Sonderprüfer soll nach dem Willen des Investors mögliche Pflichtwidrigkeiten und Verstöße der Vorstandsmitglieder gegen das Gesetz ermitteln und gegebenenfalls Schadenersatzansprüche feststellen.

Der Aufsichtsrat sieht hierfür aber keinen Grund: "Aus Sicht des Aufsichtsrates hat der Vorstand alle gesetzlichen und satzungsmäßigen Vorgaben beachtet und mit der Sorgfalt eines ordentlichen und gewissenhaften Geschäftsleiters ausschließlich im Interesse der Uniper und deren Aktionäre gehandelt", hieß es in der Mitteilung. Anhaltspunkte für Pflichtverletzungen gebe es nicht. Aufsichtsratschef Bernhard Reutersberg erklärte, er sei mit der Arbeit des Vorstands sehr zufrieden und habe keinerlei Anlass, an der Rechtschaffenheit seines Handelns zu zweifeln.