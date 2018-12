Uniper: Aktivitäten in Frankreich auf dem Prüfstand!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Nun ist also auch die Performance der Uniper-Aktie auf 12-Monats-Sicht ins Minus gerutscht (derzeit im Bereich von ca. -5%) – den Kursverlusten der zweiten Novemberhälfte sei „Dank“. Vielleicht hat dazu auch die Unsicherheit in Bezug auf die Kohleverstromung in Frankreich beigetragen. Laut Uniper stehen die eigenen Aktivitäten „in Frankreich insgesamt“ auf dem Prüfstand, wenn die Kohleverstromung dort 2021 gestoppt werden soll. ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.