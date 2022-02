Uniper Aktie trifft Russland Exposure hart.

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Uniper Aktie heute Tagesverlierer im MDAX, mit Abstand. Warum? Die Uniper SE (ISIN:DE000UNSE018) betreibt in Russland Gas- und Kohlekraftwerke, die rund 5 % des nationalen Bedarfs decken. Dazu kommt ein starkes Engagement beim Gashandel mit Russland inklusive Pipelinebeteiligungen.Und natürlich wird die heutige Aggression Russlands gegen die Ukraine ein umfassendes Sanktionspaket „in Kraft setzen“ – über Einschränkungen im Kapitalverkehr, Exportverboten für Technologieprodukte und möglicherweise Begrenzungen der Gas- und Erdölimporte aus Russland. Dass würde Uniper direkt doppelt treffen: Der russische Kraftwerkspark wurde mit hohen Investitionen auf neuesten Stand gebracht und stellt für Uniper einen wirtschaftlich interessanten Markt dar: „Russland ist einer der wichtigsten Märkte von Uniper. Unsere Hauptaktivitäten im viertgrößten Energiemarkt der Welt bestehen aus der Erzeugung und dem Vertrieb von Strom sowie dem Import von Erdgas nach Europa über langfristige Lieferverträge.“ – so heisst es auf der Uniper Homepage.

So scheint der Kurseinbruch der Uniper Aktie durchaus einen konkreten wirtschaftlichen Hintergrund zu haben

Anders als bei den heute abgestraften Techwerten, Onlinewerten und Growthaktien hat Uniper nicht nur indirekte, sondern direkte Auswirkungen auf das „Geschäft“ zu fürchten. Wie Bundeskanzler Scholz ankündigte, werde Russland für diese Aggression einen hohen Preis zahlen. Und Russlands Wirtschaft ist rohstofflastig, gerade bei den „Produkten“ die Uniper über langfristige Lieferverträge „verkauft“. Hier könnte das Geschäftsmodell empfindlich gestört werden.

Kurzfristig sollte bei einem geplanten Desinvestment des Uniper-Konzerns ein „Discount“ drohen: Uniper hat derzeit eine 20 % Beteiligung an einer an Nord Stream 1 anschliessenden Pipeline von Mecklenburg Vorpommern nach Süd-Sachsen (Opal) zum Verkauf gestellt. Finale Gebote wurden für März erwartet, die auf einen Wert der Pipeline von insgesamt 1,5 bis 1,75 Mrd EUR hinauslaufen sollten, So wären Uniper zwischen 300 und 350 Mio eUR zugeflossen, ob diese Preisrange in der derzeit unsicheren Lage noch erreicht werden kann, ist offen.

Unsicherheit ist Gift – auch für die Uniper Aktie – Relativierung!

Und weder kurz- noch mittelfristig sollte hier eine Klärung möglich erscheinen. Was bedeutet das nun für die Uniper SE? Uniper hat gerade in letzter Zeit weitreichende Anstrengungen unternommen sich unabhängiger vom angestammten Geschäft zu machen. Grosse Wasserstoffintiativen trugen den Namen Unipers unter den Kooperationspartnern. Aber das ist erstmal Zukunft, die Gegenwart ist schwieriger. Zuerst Relativierung: in 2021 erzielte Uniper rund 1 Mrd EUR Einnahmen durch den Stromverkauf in Russland, wenig im Vergleich zu den rund 27 Mrd Erträgen aus dem europäischen Kraftwerkspark (inclusive Wasserskraft). Im weltweiten handel mit Rohstoffen setzte Uniper in 2021 rund 182 Mrd EUR – wie hoch hier der „russische Anteil“ ist, lässt sich nicht einschätzen.

Beim EBIT war Russland wichtiger als beim Umsatz

Aus den 1 Mrd Umsätzen in Russland holte man 230 Mio EUR EBIT, während die 27 Mrd EUR Umsätze in Europa aus dem Kraftwerkspark gerade mal das Doppelte brachten: 473 Mio EUR. Beim Gesamt-EBIT in 2021 in Höhe von 1,187 Mrd EUR (berichtigt) fallen die russischen Ertragsanteile aus den Kraftwerken mit fats 20 % ins Gewicht. Es gilt die konkreten Sanktionspakete anzuwarten und deren Asuwirkungen auf die einzelnen Geschäftsfelder des Energiekonzerns zu werten. Bis dahin drängen sich Einstiege in die Aktie nicht unbedingt auf. Andererseits sollten ebreits engagierte anelger erstmal weitere Entwikclungen abwarten anstatt jetzt „den Kopf zu verlieren“. Insbesondere gibt es im Hintergrund einen Hauptaktionär, der immer wieder mal als potentieller „komplettkäufer“ für uniper genannt wurde.

Aktuell (07.07.2021/ 09:22 Uhr) notieren die Aktien der Uniper SE im XETRA-Handel leicht im Plus bei 31,41 EUR.



Chart: Uniper SE | Powered by Chart:| Powered by GOYAX.de