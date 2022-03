Uniper-Aktie: Weiter im Crash-Modus!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Trotz des laufenden Krieges in der Ukraine und endlosen Solidaritätsbekundungen von Regierungen und Unternehmen rund um den Globus hält Uniper an seinen Tätigkeiten in Russland bisher weiter fest. Zwar wird derzeit nicht mit neuen Investitionen geplant. Davon abgesehen ist aber wohl nicht geplant, sich aus Russland zurückzuziehen.

Dass das enorme, kaum kalkulierbare Risiken mit sich bringt, dürfte klar sein. Entsprechend trennen die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung