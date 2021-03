Uniper-Aktie: Volle Kehrtwende!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Kohleverstromung in Gelsenkirchen-Scholven neigt sich dem Ende zu: So will der zuständige Energiekonzern Uniper die dortigen Kohleblocke durch moderne Dampf- und Gasturbinen ersetzen.

Im Rahmen einer Digitalkonferenz hat Uniper-COO David Bryson nun aktuelle Informationen zur Standort-Transformation preisgegeben (via „energate“). Demnach soll der Umbau spätestens im Herbst 2022 abgeschlossen sein. Die ersten Gasturbinen würden bereits in der kommenden Woche in Gelsenkirchen eintreffen.

