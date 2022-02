Uniper-Aktie: So geht’s nicht mehr weiter!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Uniper-Aktie ist seit Anfang des Monats auf Talfahrt. In den letzten vier Wochen hat das Papier des Energieversorgers rund 30 Prozent an Wert eingebüßt. Alleine heute betrug der Kursverlust über sieben Prozent. Was zieht die Uniper-Aktie momentan so stark nach unten?

Die Neuordnung der deutschen Gasversorgung

Die recht engen Verflechtungen des Düsseldorfer Energiekonzerns mit Russland. Vor allem die Beteiligung an der Nord ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



