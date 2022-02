Uniper-Aktie: Nur ein kurzes Aufbäumen der Bullen?

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Am 11. Februar fiel die Uniper-Aktie unter ihren 50-Tagedurchschnitt zurück. Das dadurch gegebene Verkaufssignal entlud sich in der vergangenen Woche in einem heftigen Abverkauf. Insbesondere am Donnerstag kam der Wert mächtig unter Druck und fiel im Tief bis auf 26,85 Euro zurück. Die dabei gerissene Kurslücke konnte zwar am Freitag geschlossen werden, doch unmittelbar, nachdem die obere Gapkante erreicht worden ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



