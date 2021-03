Uniper-Aktie: Mega-Zeitenwende steht bevor!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Schifffahrtsindustrie gilt als einer der größten Verursacher von CO2-Emissionen. Entsprechend muss die Branche umdenken, sonst drohen Imageverluste und in letzter Konsequenz auch Strafzahlungen.

Ein neuer ökologischerer Schiffstreibstoff muss also her. Eine Alternative ist das sogenannte „grüne Methanol“. Dabei wird Methanol direkt aus Wasserstoff und Kohlendioxid produziert. Der Wasserstoff wiederum wird aus Erneuerbaren Energien gewonnen, das Kohlendioxid aus der Atmosphäre bzw. per ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung