Uniper-Aktie: Kaufen, Halten oder Verkaufen?

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Uniper-Aktie befindet sich seit Ende Mai in einem kräftigen Aufwärtstrend, der in der zweiten Juli-Hälfte zum Anstieg auf ein neues Allzeithoch führte. In der vergangenen Woche testete der Kurs die alte Rekordmarke von oben und drehte anschließend wieder in nördlicher Richtung. Es handelte sich somit um eine den Ausbruch bestätigende Pullback-Bewegung. In dieser Woche erreichte die Aktie einen neuen Rekordwert ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung