Uniper Aktie: Ist jetzt alles möglich?

Der Kurs der Aktie Uniper steht am 22.01.2022, 01:00 Uhr an der heimatlichen Börse Xetra bei 39.49 EUR. Der Titel wird der Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler" zugerechnet.

Nach einem bewährten Schema haben wir Uniper auf dem aktuellen Niveau bewertet. Dabei durchläuft die Aktie eine Bewertung für 8 Faktoren, die jeweils mit der Bewertung "Buy", "Hold" oder "Sell" versehen werden. Daraus resultiert im letzten Schritt eine Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 16,55 und liegt mit 48 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler) von 31,92. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Uniper auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Uniper als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 3 Buy, 4 Hold, 4 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Uniper vor. Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 29,17 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -26,13 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 39,49 EUR beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

3. Anleger: Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. Zuletzt stand auch die Aktie von Uniper im Fokus der Diskussionen in den sozialen Medien. Dabei wurden vor allem und mehrheitlich positive Meinungen veröffentlicht. Allerdings beschäftigte sich der Meinungsmarkt in den vergangenen Tagen insbesondere mit den negativen Themen rund um Uniper. Dieser Umstand löst insgesamt eine "Hold"-Bewertung aus. Weitergehende Studien und Untersuchungen der kommunikativen Tätigkeiten zeigen auf der analytischen Seite, dass insbesondere "Sell"-Signale abgegeben wurden. Dabei kam es zu zehn Signalen (10 Sell, 0 Buy). Unter dem Strich ergibt sich daher auf dieser Ebene insgesamt ein "Sell" Signal. Zusammenfassend ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt die Bewertung "Hold".

