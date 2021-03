Uniper-Aktie: Diese Signale sollten Sie kennen!

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

Die Aktie des Energiekonzerns Uniper befindet sich seit März letzten Jahres in einem Aufwärtstrend. Und dieser scheint dem Kurs nun endlich zum Ausbruch zur Oberseite verhelfen zu können. In den letzten Tagen lief die Aktie immer weiter in die Spitze eines aufsteigenden Dreiecks hinein, das auf der Unterseite durch besagten Aufwärtstrend und auf der Oberseite durch den Horizontalwiderstand bei 30,64 Euro ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung