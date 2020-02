Unionspolitiker und NRW-Arbeitgeber rufen nach Friedrich Merz

Düsseldorf (ots) - In Partei und Wirtschaft werden die Rufe nach einer Rückkehrvon Friedrich Merz in die Bundespolitik laut. "Viele Menschen im bürgerlichenLager und in der deutschen Wirtschaft wünschen sich seine Rückkehr in diePolitik", sagte Wolfgang Steiger, Generalsekretär des CDU-Wirtschaftsrat, derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Mittwoch). "Wenn die Union die 40-Prozent-Markebei Wahlen wieder realistisch ins Visier nehmen möchte, braucht sie FriedrichMerz." Arndt Kirchhoff, Präsident der Landesvereinigung der UnternehmensverbändeNRW, wünscht sich Merz als Finanz- oder Wirtschaftsminister. "Ich würde michsehr freuen, wenn Friedrich Merz in den Bundestag zurückkehrt und seineExpertise in eine Regierung einbringen würde. Viele Unternehmer wünschen sichHerrn Merz vor allem als Wirtschafts- und Finanzminister. Bei diesen Themen hatseine Partei bisher nicht genug zu bieten. Deutschland hat ein Problem mit derWettbewerbsfähigkeit, Steuern und Energiekosten müssen sinken", sagte Kirchhoffder Redaktion. Der CSU-Finanzpolitiker Hans Michelbach sagte: "Es wäre wirklicheine große Bereicherung für die Bundespolitik, wenn sich Friedrich Merz wiedervoll einbringen würde. Merz gehört für mich zu denen, die absolut kanzlerfähigsind."www.rp-online.dePressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4511433OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell