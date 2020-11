Auch Unionsländer wollen Teil-Lockdown verlängern

BERLIN (dpa-AFX) - Auch die unionsgeführten Bundesländer wollen den im November geltenden Teil-Lockdown in der Corona-Krise bis zum 20. Dezember verlängern. Über eine Fortsetzung der Schließungen solle am 15. Dezember beraten werden, heißt es in einem Papier, das der Deutschen Presse-Agentur am Montag vorlag.



Vor und auf dem Schulgelände sowie im Schulunterricht aller Schularten solle es eine grundsätzliche Maskenpflicht geben. Ausnahmen für den Unterricht in Grundschulen sollten aber möglich sein.

Am Mittwoch beraten Bund und Länder über das weitere Vorgehen in der Krise. In einem Beschlussentwurf des SPD-geführten Landes Berlin, das die Ministerpräsidentenkonferenz leitet, war bereits vorgeschlagen worden, die Schließungen bundesweit bis zum 20. Dezember zu verlängern. Hintergrund ist die anhaltend hohe Zahl von Corona-Neuinfektionen. Vorgeschlagen wird außerdem, ab dem 20. Dezember die Maßnahmen immer um jeweils 14 Tage zu verlängern, wenn die Zahlen nicht deutlich sinken - davon ist im Papier der unionsgeführten Länder nicht die Rede.

Die Unionsländer schlagen vor, dass in Ländern, die weniger als 50 Neuinfektionen pro Woche und 100 000 Einwohner haben, Lockerungen von den Schließungen vornehmen können sollen - im Papier Berlins ist von einem Inzidenzwert von 35 die Rede.

Die Novemberhilfe zur Unterstützung etwa der Gastronomie soll als Dezemberhilfe verlängert werden, heißt es im Papier der Unionsländer In die entsprechenden Förderprogramme seien ausdrücklich auch Schausteller und Marktkaufleute einzubeziehen.

Zur Corona-Warn-App heißt es, es solle eine "Erweiterung des Leistungsspektrums" geben. Der Bund solle prüfen, ob Lockerungen im Datenschutz möglich seien./hoe/DP/eas