Unionsfraktionsvizechefin Leikert: Fouls an Kramp-Karrenbauer dürfen sich nicht wiederholen

Düsseldorf (ots) - Die stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Katja Leikertbefürchtet im Falle einer Kampfkandidatur um den CDU-Vorsitz, dass der neueParteichef anschließend vom gegnerischen Lager genauso geschwächt werde wie esAnnegret Kramp-Karrenbauer widerfahren sei. "Was nicht geht ist, dass das Lagerdes Unterlegenen dann wie nach der Wahl von Annegret Kramp-Karrenbauer dreimaltäglich die Autorität des neuen Vorsitzenden untergräbt", sagte Leikert derDüsseldorfer "Rheinischen Post" (Sonntag). "So einen Zirkus dürfen wir uns keinzweites Mal erlauben. Es ist ein grobes Foul an der ganzen Partei. Es schwächtdie gute Arbeit vieler CDU-Politiker." Sie wünsche sich eine Partei mit"Fröhlichkeit und Zuversicht" und "dass die Parteispitze das auch verkörpert".Thematisch müsse die Union "vor die Welle kommen" und beispielsweise beimKlimaschutz besser werden. Gut 18 Monate vor der Bundestagswahl ad hoc einenParteivorsitzenden und einen Kanzlerkandidaten suchen zu müssen, sei nichtoptimal. "Dafür gibt es keinen besten Weg." Leikert mahnte: "Die Kommunikationin der CDU muss professionalisiert werden. Wir alle müssen disziplinierter seinund fairer miteinander umgehen."