Unionsfraktionsvize Linnemann fordert verkaufsoffene Sonntage ab sofort

Düsseldorf (ots) - Zur Stärkung des in der Corona-Krise geschwächten Einzelhandels hat der stellvertretende Unionsfraktionsvorsitzende Carsten Linnemann verkaufsoffene Sonntage gefordert. "Wir müssen sofort das Sonntagsöffnungsverbot für Geschäfte lockern", sagte Linnemann der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Montag) mit Blick auf bisher nur eingeschränkte Möglichkeiten vor allem für Lebensmittelläden zum Verkauf auch an Sonntagen. Es sei nötig, einen zusätzlichen Tag zum Verkauf der Waren zu nutzen, "damit der Einzelhandel die Verluste ein Stück weit auffangen kann", sagte der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsunion. Er sprach sich ferner für weitere offene Debatten darüber aus, wie der Staat die persönlichen und wirtschaftlichen Einschränkungen in der Corona-Krise wieder zurückfahren soll. "Wir müssen Exit-Szenarien diskutieren", sagte der CDU-Politiker. Er sei froh, dass NRW-Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) diese Debatte schon vor Ostern angestoßen habe: "Sonst wären wir noch nicht so weit wie jetzt."