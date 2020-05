Unionsfraktionsvize: Grenzverkehr mit Frankreich soll normal werden

BERLIN/PARIS (dpa-AFX) - Vor einer Videokonferenz der deutsch-französischen Parlamentarier-Versammlung hat ihr Vorsitzender Andreas Jung (CDU) die Rückkehr zur Normalität im Grenzverkehr gefordert.



"Die Einreise nach Deutschland, nach Frankreich aus dem Partnerland muss wieder ein Normalfall werden und darf nicht die Ausnahme bleiben", sagte Jung im Interview in der Sendung "Radiowelt" des Radiosenders Bayern 2 am Donnerstag. Jetzt in der Corona-Krise werde deutlich, wie wichtig der Binnenmarkt sei und was es für Auswirkungen auf die Länder, Volkswirtschaften und Menschen hätte, wenn dieser Markt nicht funktioniere.

Am Donnerstag wollen sich die Innenminister Deutschlands und Frankreichs, Horst Seehofer (CSU) und Christophe Castaner, den Fragen von Abgeordneten beider Länder stellen. Sie werden sich zu einer Videositzung der Deutsch-Französischen Parlamentarischen Versammlung (17 Uhr) zuschalten. Dort sollen sie Auskunft über die Kontrollen an der deutsch-französischen Grenze im Zusammenhang mit der Covid-19-Pandemie geben. Anschließend wollen die Abgeordneten beider Länder über die Initiativen zur Bewältigung der Pandemie und ihrer Folgen debattieren.

Die Parlamentarische Versammlung besteht aus 50 deutschen und 50 französischen Abgeordneten. Sie kann zwar keine bindenden Beschlüsse fassen und keine Gesetze verabschieden, aber politische Impulse geben. Ernannt werden die Mitglieder vom Bundestag und von der französischen Nationalversammlung zum Beginn jeder Wahlperiode./jon/DP/fba