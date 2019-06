Unionsfraktionschefs legen Zwölf-Punkte-Papier zur Klimapolitik vor

WEIMAR (dpa-AFX) - Mit einem Zwölf-Punkte-Papier wollen die Chefs der Fraktionen von CDU und CSU das Profil der Union in der Klimapolitik schärfen.



Man sei sich darin einig, dass die soziale Marktwirtschaft zu einer sozial-ökologischen Marktwirtschaft weiterentwickelt werden müsse, sagte Thüringens CDU-Chef Mike Mohring am Dienstag bei einem Treffen der Unionsfraktionschefs von Bund und Ländern in Weimar. Er ist zugleich Vorsitzender der Konferenz. In dem Papier fordern die Unionspolitiker unter anderem ein gemeinsames energiepolitisches Konzept von Bund und Ländern, die Umsetzung des Kohle-Kompromisses und eine Stärkung des Schienenverkehrs./htz/DP/mis