Unionsfraktionschef sieht sich für Kampfkandidatur gut aufgestellt

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Unionsfraktionschef Volker Kauder (CDU) sieht sich für eine mögliche Kampfkandidatur mit seinem Stellvertreter Ralph Brinkhaus um den Fraktionsvorsitz gut aufgestellt. "Ich erhalte viel Rückhalt aus der Fraktion", sagte er der "Rheinischen Post" (Mittwochsausgabe) auf die Frage, ob er einen Vertrauensverlust in der Fraktion durch die Bitte von Brinkhaus an Parteichefin Angela Merkel um Unterstützung bei der Wahl am 25. September verspüre. Brinkhaus hatte Merkel sein Interesse an dem Amt mitgeteilt und sie gebeten, seine Kandidatur zu unterstützen.

Eine Entscheidung ist noch nicht gefallen. Am Donnerstag und Freitag kommt der Unionsfraktionsvorstand zu einer Klausur in Berlin zusammen. Kauder sagte zu seinen Zielen in dieser Legislaturperiode: "Wir leben in wirtschaftlich guten Zeiten. Wie viele andere in der Fraktion bin ich besorgt, dass wir uns insgesamt zu wenig mit den Zukunftsthemen auseinandersetzen." Das seien unter anderem die künstliche Intelligenz und die Innovationskraft des Landes. Die Union werde sich darum kümmern.

