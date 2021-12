Unionsfraktionschef Brinkhaus kritisiert Pläne der Ampel-Regierung

BERLIN (dpa-AFX) - Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus hat der neuen Ampel-Koalition zahlreiche falsche Weichenstellungen vorgehalten und eine konstruktive, aber kritische Oppositionsarbeit angekündigt. In der Regierungserklärung von Kanzler Olaf Scholz (SPD) habe er von einer großen Linie und Begeisterung über Fortschritt und Zukunft nichts gesehen, sagte der CDU-Politiker am Mittwoch im Bundestag.

Mit einer Umschichtung von Corona-Mitteln zu anderen Projekten im Nachtragshaushalt säge Finanzminister Christian Lindner (FDP) an den Fundamenten der Schuldenbremse, sagte Brinkhaus. In der Migration mache es ihm Angst, dass die Ampel-Koalition offenere Grenzen und schnelleren Zugang zu Sozialsystemen anstrebe. Wichtig sei, dass es weiter nicht nur einen fördernden, sondern auch einen fordernden Sozialstaat gebe. Das geplante Bürgergeld sei aber das Gegenteil davon. Bei mehr Nachhaltigkeit komme es auf die Umsetzung an. Daher gelte es nun, jedes Gramm CO2 und jeden Meter Stromleitung zu zählen.

Brinkhaus wünschte der neuen Regierung Glück. Was gut für das Land sei, sei auch Maßstab für Oppositionsarbeit. Der Unionsfraktionschef betonte, es werde "keine Koalition in der Opposition" mit AfD und Linke geben. Die AfD verstehe sich "als Opposition zur parlamentarischen Demokratie".

An die Adresse der neuen Koalition mahnte Brinkhaus: "Respekt ist keine Einbahnstraße." Die Ampel könne dies auch zeigen, indem sie die 70 Jahre alte Sitzordnung im Bundestag respektiere und nicht mit ihrer Mehrheit umwerfe. Im Gespräch ist, dass die FDP von ihrem Platz im Plenum neben der AfD auf den der Unionsfraktion rücken könnte, so dass diese dann neben der AfD sitzen müsste.