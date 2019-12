Unionsfraktionschef Brinkhaus fordert grundlegende Föderalismusreform

Düsseldorf (ots) - Der Chef der Unionsfraktion im Bundestag, Ralph Brinkhaus,hat sich für eine grundlegende Reform des Föderalismus und derBund-Länder-Finanzbeziehungen ausgesprochen - auch um Schaden von der Demokratieabzuwenden. "Wir müssen schauen, in welchen Bereichen das Föderalismus-System,das in den Grundlagen seit 1949 das gleiche ist, in einer europäischenbeziehungsweise globalen Welt im Jahr 2020 noch leistungsfähig ist", sagteBrinkhaus der Düsseldorfer "Rheinischen Post" (Samstag). Der CDU-Politikerkritisierte: "Wir haben derzeit verquere Bund-Länder-Beziehungen. Es ist oft zuunklar, wer was finanziert und wer für was verantwortlich ist." Die meistenBund-Länder-Verhandlungen drehten sich nicht mehr um die Sache, sondern umsGeld. "Wir müssen das grundlegend auseinanderziehen." Als Beispiele nannteBrinkhaus Bildung und Erziehung. "Wenn zum Beispiel eine Kita in einem Ort nichtgut läuft - wer ist dann dafür zuständig? Die Kommune, das Land, der Bund? ImZweifel schiebt jeder den Schwarzen Peter zum anderen. Und die Wählerinnen undWähler sehen nicht mehr, wer wofür verantwortlich ist. Das schadet auch derDemokratie." Zur Bildungspolitik sagte er: "Wir wissen alle, dass wir da besserwerden müssen. Ich will und kann den Ländern die Zuständigkeit da überhauptnicht wegnehmen, aber wir brauchen gemeinsame Anstrengungen, damit wirbundesweit ein höheres und vergleichbares Bildungsniveau bei Abschlüssen,Schulformen, Lehrerausbildung bekommen." Das könnten die Länder gerne untersich regeln. Aber sie müssten es regeln. "Das muss vernünftig mit Geld unterlegtwerden, und dann sollte sich der Bund da auch raushalten."Pressekontakt:Rheinische PostRedaktionTelefon: (0211) 505-2627Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/30621/4479126OTS: Rheinische PostOriginal-Content von: Rheinische Post, übermittelt durch news aktuell