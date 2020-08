Unionsfraktionschef Brinkhaus: Schüler müssen in die Schulen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Rückkehr zum Präsenzunterricht an den Schulen ist nach Ansicht von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) richtig.



Bei den Einschränkungen in der Pandemie habe man Eltern, Schüler und Kindergartenkinder viel zu wenig beachtet, sagte er am Dienstag im Sender "Welt". Man könne nicht alles durch digitalen Unterricht ersetzen. "Die Schülerinnen und Schüler, die müssen irgendwo auch in die Schulen rein, die müssen sich gegenseitig sehen, und deswegen hat das jetzt eine ganz große Priorität und muss jetzt also auch wieder in den Regelunterricht überführt werden."

Brinkhaus erwartet dennoch auch im neuen Schuljahr einen Mischbetrieb. "Wir werden digitale Formate mehr nutzen, übrigens auch nach der Pandemie", sagte er. Der Bund habe sehr viele Mittel bereitgestellt, diese müssten von den Ländern auch abgerufen werden. Bildung sei Ländersache und diese müssten nicht nur Hygienekonzepte, sondern auch Digitalisierungskonzepte entwickeln. Das neue Schuljahr hatte am Montag zuerst in Mecklenburg-Vorpommern begonnen. Hamburg startet am Donnerstag. In der kommenden Woche folgen Berlin, Brandenburg, Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen./jr/DP/zb