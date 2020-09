Unionsfraktion will Zukunftsquote im Bundeshaushalt einführen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Unionsfraktion will den Bundeshaushalt stärker als bisher auf Zukunftsprojekte ausrichten.



"Wir wollen bezogen auf den Bundeshaushalt neben der bisherigen Investitionsquote künftig auch eine Zukunftsquote ausweisen. So betonen wir den starken Zukunftsbezug des Bundeshaushaltes", heißt es in einem Beschlussentwurf für die Klausur der Fraktionsspitze in Berlin am Mittwoch. So werde sichergestellt, dass der Bund statt nach Kassenlage nachhaltig etwa in Bildung und Forschung, neue Technologien, Digitalisierung, Infrastruktur und Landwirtschaft sowie Umwelt- und Klimaschutz investiere.

In dem Papier unter dem Motto "Jetzt. Zukunft. Wohlstand und Sicherheit auch morgen" werden Bund und Länder zudem aufgefordert, schnell die Voraussetzungen zu schaffen, dass die Länder bis zum Frühjahr 2021 jeden Lehrer mit einem dienstlichen Tablet-Computer oder Laptop ausstatten. Auch der Rechtsanspruch auf eine Ganztagsbetreuung für Grundschulkinder ab 2025 müsse zwischen der Bundes- und den Landesregierungen bis Ende 2020 vereinbart werden./bk/rm/DP/jha