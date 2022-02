Unionsfraktion will Merz zum neuen Vorsitzenden wählen

BERLIN (dpa-AFX) - Die Unionsfraktion im Bundestag will CDU-Chef Friedrich Merz an diesem Dienstag (15.00 Uhr) zu ihrem neuen Vorsitzenden wählen. Dass Merz eine Mehrheit der 197 Abgeordneten von CDU und CSU erhält, gilt als sicher. Mit Spannung wird allerdings erwartet, wie stark der Rückhalt ist, den der 66 Jahre alte Wirtschaftspolitiker erhält. Merz war bereits in den Jahren 2000 bis 2002 Vorsitzender der Unionsfraktion. Er hatte sich 2009 für eine Karriere in der Wirtschaft aus dem Bundestag zurückgezogen.

CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt will Merz vorschlagen - nach CSU-Angaben im Auftrag und nach Absprache mit Parteichef Markus Söder, der zu einer größeren Corona-Debatte im Landtag in München bleibt. "Ich bin nicht der Oppositionsführer, das wird Friedrich Merz sein", sagte Söder der Düsseldorfer "Rheinischen Post". Nach der Arbeitsordnung der Fraktion ist der CSU-Chef im Fraktionsvorstand berechtigt mitzuberaten.

Merz hatte bei der nach einem Online-Wahlparteitag aus rechtlichen Gründen notwendigen Briefwahl zum CDU-Vorsitz im Januar 95,33 Prozent der Stimmen bekommen. Beim Online-Treffen am 22. Januar war Merz nach CDU-Rechnung auf 94,62 Prozent gekommen. Die CDU hatte ihre komplette Führungsspitze neu gewählt. Sie zog damit die Konsequenz aus dem bislang schlechtesten Unionsergebnis von 24,1 Prozent bei der Bundestagswahl im vergangenen September. Merz war im Dezember in der ersten Mitgliederbefragung der CDU zum Parteivorsitz mit 62,1 Prozent zum Nachfolger Armin Laschets bestimmt worden, der als Kanzlerkandidat gescheitert war./bk/DP/ngu