Unionsfraktion will Glyphosat-Verbot für Privathaushalte

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Nach der Zulassungsverlängerung des Unkrautvernichters Glyphosat auf europäischer Ebene will die Unionsfraktion im Bundestag die Verwendung in Deutschland auf die Landwirtschaft begrenzen. "Wir fordern ein Verbot des Einsatzes von Glyphosat in Privathaushalten", sagte die Vize-Fraktionsvorsitzende und Agrarexpertin Gitta Connemann (CDU) der "Neuen Osnabrücker Zeitung" (Mittwochsausgabe). Die CDU-Bundestagsabgeordnete äußerte sich nicht direkt zum Abstimmungsverhalten von Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU), sagte aber: "Die Entscheidung der Mehrheit der Mitgliedstaaten war in der Sache richtig."

Die erneute Zulassung sei mit Auflagen verbunden, von denen die Umwelt profitiere. Ohne die Entscheidung der Mitgliedsstaaten hätte die EU-Kommission vermutlich eine Verlängerung ohne Einschränkungen durchgewunken.

Foto: über dts Nachrichtenagentur