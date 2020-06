Unions-Vortreffen zum Koalitionsausschuss gestartet

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen von CDU und CSU haben sich mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) vor dem Treffen des Koalitionsausschusses zu Vorberatungen über Maßnahmen zur Ankurbelung der Konjunktur in der Corona-Krise getroffen.



An den Verhandlungen im Kanzleramt nahmen neben Merkel CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer, der CSU-Vorsitzende Markus Söder sowie Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt teil.

Bereits am Vorabend hatte Merkel mit dem engsten Führungszirkel der CDU über die an diesem Nachmittag anstehenden Gespräche mit der SPD und mögliche Maßnahmen zur Stützung der Konjunktur gesprochen. Das Treffen mit der SPD in großer Runde sollte um 14.00 Uhr beginnen./bk/rm/DP/fba