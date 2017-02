Unions-Mittelstandspolitiker fordern Euro-Austritt Griechenlands

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Mittelstandspolitiker in der Unionsfraktion haben ein Ausscheiden Griechenlands aus dem Euro gefordert. "Trotz des Wahljahres sollten wir den Bürgern keinen Sand in die Augen streuen, sondern offen und ehrlich das griechische Problem ansprechen und den Weg Griechenlands aus dem Euro in freundschaftlicher Art und Weise begleiten", sagte Christian von Stetten, Chef des Parlamentskreises Mittelstand (PKM) in der Unionsfraktion, der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe). "Die griechische Regierung ist weder willens noch in der Lage, die vereinbarten Reformmaßnahmen umzusetzen", sagte von Stetten.

"Griechenland wird auch in naher Zukunft weder seine Schulden noch die am Anfang vereinbarten Zinsen zahlen können", erklärte er. Der Euro-Austritt sei daher die beste Lösung. Dem PKM gehören rund die Hälfte aller Unionsabgeordneten im Bundestag an.

