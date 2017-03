Berlin (ots) - Die Integrationsbeauftragte derUnions-Bundestags-Fraktion, Cemile Giousouf (CDU), hat sich dagegenausgesprochen, türkischen Regierungsmitgliedern im Wahlkampf generelldie Einreise zu verweigern.Die Rechtslage sei nun einmal so, dass ausländische Politiker auchin Deutschland um Stimmen ihrer Landsleute werben dürfen, sagteGiousouf am Freitag im rbb-Inforadio:"Bei der Türkei ist es für uns als Demokraten sehr schwerauszuhalten, weil [sie] hier für antidemokratische Prinzipien wirbtund wahrscheinlich auch für die Todesstrafe geworben hätte."Die Forderung, türkischen Regierungsmitgliedern solche Auftrittein Deutschland zu verbieten, halte sie für nachvollziehbar, aber auchfür sehr gewagt. Es müsse eben von Fall zu Fall entschieden werden,betonte Giousouf:"Wir müssen ganz klar sagen, dass Hass und Hetze in unserem Landnicht erwünscht sind. Wenn eine solche Versammlung [dann] dazu führt,dass es zu Hass und Hetze kommt und dass die Sicherheitslagegefährdet ist - dann können die Länder das auch verbieten."Pressekontakt:Rundfunk Berlin-BrandenburginforadioChef / Chefin vom DienstTel.: 030 - 97993 - 37400Mail: info@inforadio.deOriginal-Content von: Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb), übermittelt durch news aktuell