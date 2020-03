Unions-Innenexperte Middelberg: Verstärkte Kontrollen an deutschen Grenzen vorbereiten

Osnabrück (ots) - Unions-Innenexperte Middelberg: Verstärkte Kontrollen andeutschen Grenzen vorbereitenCDU-Politiker nennt Vorgehen des türkischen Präsidenten Erdogan "vertragsbrüchigund menschlich unverantwortlich"Osnabrück. Der innenpolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, MathiasMiddelberg, hält angesichts der Flüchtlingskrise an der griechischen Grenzeverstärkte Kontrollen auch an den deutschen Grenzen für notwendig. "Nationalmüssen wir uns auf verstärkte Kontrollen und auch auf Zurückweisungen an deneigenen Grenzen vorbereiten", sagte Middelberg der Neuen Osnabrücker Zeitung(NOZ). Das Agieren des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan bezeichneteMiddelberg als "vertragsbrüchig und menschlich unverantwortlich". Damit dieSituation nicht eskaliert, müssten zügig Maßnahmen ergriffen werden. "DerAußenminister muss gemeinsam mit dem EU-Außenbeauftragten mit der Türkeiverhandeln, damit die Kontrolle an der griechisch-türkischen Grenzewiederhergestellt wird. Griechenland muss schnell und wirksam bei derGrenzsicherung unterstützt werden, auch durch die Entsendung vonFrontex-Beamten", so Middelberg. Sofern die Türkei zusätzlich Flüchtlinge ausNordsyrien versorgen oder aufnehmen müsse, sollte die EU hierfür "durchauszusätzliche Unterstützung anbieten".Pressekontakt:Neue Osnabrücker ZeitungRedaktionTelefon: +49(0)541/310 207Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/58964/4535797OTS: Neue Osnabrücker ZeitungOriginal-Content von: Neue Osnabrücker Zeitung, übermittelt durch news aktuell