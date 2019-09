Unions-Fraktionsvize sieht Koalition bei CO2-Preis auf Zielgeraden

BERLIN (dpa-AFX) - Die Spitzen der großen Koalition haben sich nach den Worten von Unions-Fraktionsvize Andreas Jung bei ihren nächtlichen Verhandlungen über ein milliardenschweres Klimaschutzpaket in strittigen Fragen deutlich angenähert.



Auf die Frage, ob es eine Einigung auf einen Preis für den Ausstoß des klimaschädlichen Treibhausgases Kohlendioxid (CO2) gebe, sagte Jung am Freitagmorgen im ARD-"Morgenmagazin": "Da sind die Verhandlungen auf der Zielgerade." Jung bat um Verständnis für die Marathonsitzung der Koalitionsspitzen im Kanzleramt, die am Freitag weiter andauerte. "Es dauert deshalb so lang, weil die Fragen so komplex sind."

Ein CO2-Einstiegspreis von 35 Euro zum Beispiel würde bedeuten, dass Diesel und Heizöl um etwa 11 Cent pro Liter teurer würden, Benzin um knapp 10 Cent pro Liter und Erdgas um knapp 1 Cent pro Kilowattstunde. Ein CO2-Preis im Verkehr und bei Gebäuden würde Milliarden in die Staatskasse spülen. Die Koalition will das Geld aber für Entlastungen von Bürgern und Unternehmen nutzen - etwa beim hohen Strompreis./hot/DP/zb