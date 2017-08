Union will Zahl der Langzeitarbeitslosen deutlich reduzieren

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Die Union will nach der Bundestagswahl die Zahl der Langzeitarbeitslosen deutlich reduzieren und zeigt sich neben Steuersenkungen offen für eine Entlastung bei den Sozialbeiträgen. Im Nachrichtenmagazin "Focus" kündigte CDU/CSU-Fraktionschef Volker Kauder an, man werde angesichts der milliardenschweren Rücklagen der Bundesagentur für Arbeit (BA) eine Senkung des Arbeitslosenbeitrags prüfen. "Wenn sich die Einnahmen weiter so entwickeln, dann schauen wir uns das in der nächsten Wahlperiode natürlich an", sagte Kauder.

Der CDU-Politiker erklärte außerdem, die Union wolle "noch einmal mehr Geld in die Hand nehmen, um die Zahl der Langzeitarbeitslosen zu reduzieren". Derzeit sind rund eine Million Erwerbslose als Langzeitarbeitslose geführt. "Das ist zu viel", sagte Kauder.

Foto: über dts Nachrichtenagentur