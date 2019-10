Union warnt vor weiterer militärischer Eskalation in Syrien

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der außenpolitische Sprecher der Unionsfraktion, Jürgen Hardt, hat vor einer weiteren militärischen Eskalation in Syrien gewarnt. "Medienberichte, nach denen ein Eingreifen der türkischen Armee im Nordosten unmittelbar bevorsteht, geben Anlass zu größter Sorge", sagte Hardt am Montag. Angesichts der angespannten Situation und anhaltender Kampfhandlungen in der Region Idlib müsse ein weiterer Konfliktherd in Syrien unbedingt vermieden werden.

"Ein zusätzliches militärisches Eingreifen der Türkei auf syrischem Boden birgt das unkalkulierbare Risiko der weiteren Eskalation." Dies sei weder im Interesse der Türkei noch im Interesse Europas und der Welt. "Denn hierdurch würde sich die humanitäre Lage weiter verschärfen. Möglicherweise würden noch mehr Menschen in die Flucht getrieben", so Hardt. Auch wenn die Türkei "berechtigte Sicherheitsinteressen" habe, müsste das Vorgehen "defensiv und verhältnismäßig" sein. "Ein größerer Militärschlag gegen kurdische Strukturen im Nordosten Syriens wäre nicht zu rechtfertigen", sagte der CDU-Politiker.

Foto: über dts Nachrichtenagentur