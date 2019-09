Union und SPD wollen Streit um Grundrente beilegen

BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit zwischen Union und SPD um die Einführung einer Grundrente tagt am Freitag in Berlin erstmals eine hochrangige Arbeitsgruppe.



Sie soll eine Lösung finden, allerdings wurde eine Einigung noch nicht in der ersten Sitzung erwartet. Der zehnköpfigen Arbeitsgruppe gehören unter anderem Arbeitsminister Hubertus Heil (SPD), Kanzleramtschef Helge Braun (CDU), Finanzminister Olaf Scholz (SPD) und CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt an.

Hauptstreitpunkt war über Wochen die Frage der Bedürftigkeitsprüfung. Die Union pochte darauf, dass vor einer Auszahlung der Grundrente geprüft wird, ob Betroffene den Aufschlag wirklich brauchen. Die SPD beharrte darauf, keine solche Prüfung vorzunehmen. Heil hatte seine Pläne bereits im Mai vorgestellt, die Union hatte diese rundheraus zurückgewiesen. Als Kompromiss zeichnete sich ab, dass das Einkommen, aber nicht das Vermögen geprüft wird.

Mit der Grundrente sollen Menschen, die trotz langer Beitragszeit nur eine Rente unterhalb der Grundsicherung bekommen, einen Zuschlag erhalten. Voraussetzung soll laut Koalitionsvertrag sein, dass sie mindestens 35 Jahre in die Rentenkasse eingezahlt haben. Auch Teilzeit, Kindererziehungs- und Pflegezeiten sollen mitzählen. Die Grundrente soll zehn Prozent über der Grundsicherung liegen./bw/DP/he