Union und SPD werben im Bundestag für Klimakonsens

BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit um den richtigen Weg zu mehr Klimaschutz in Deutschland hat die schwarz-rote Koalition im Bundestag um Unterstützung auch in den anderen Parteien geworben.



"Das ist eine Mammutaufgabe, die wir alle hier nur gemeinsam bewältigen werden", sagte Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) am Donnerstag in Berlin. Sie werbe dafür, "an einem Strang zu ziehen" und gemeinsam die richtigen Maßnahmen auf den Weg zu bringen.

Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus sagte, das Konzept könne nicht von wechselnden Mehrheiten in Bund und Ländern abhängig sein. "Es kann nicht sein, dass wir alle vier oder fünf Jahre umsteuern", sagte er. Er werbe für einen breiten Konsens im Bundestag und dafür, sich mit den Bundesländern und gesellschaftlichen Gruppen wie Arbeitgebern, Arbeitnehmern und Kirchen zusammenzusetzen. "Wir müssen das mit allen Menschen in diesem Land zusammen machen", sagte er.

Die Klima-Beschlüsse der Spitzen von Union und SPD waren bei Klimaschützern auf heftige Kritik gestoßen - unter anderem, weil der Ausstoß von CO2 im Verkehr und beim Heizen ab 2021 zunächst nur zehn Euro pro Tonne zusätzlich kosten soll, was Benzin etwa drei Cent pro Liter teurer macht. Die Kritik, dass das zu wenig sei, nehme man "sehr ernst", sagte Brinkhaus. Es gebe die Möglichkeit, jedes Jahr nachzusteuern. "Und das werden wir auch so tun, wenn es nicht reicht", sagte er./ted/DP/zb