Union und SPD legen in Umfrage zu

BERLIN (dpa-AFX) - Die Unionsparteien legen in einer neuen Umfrage zu.



Im Insa-Wahltrend für die "Bild"-Zeitung (Dienstag) kommen CDU und CSU auf 28 Prozent - anderthalb Prozentpunkte mehr als in der Vorwoche. Die SPD legt um einen halben Prozentpunkt auf 14 Prozent zu. Die Linke verliert leicht auf 8,5 Prozent (9 Prozent in der Vorwoche), die Grünen geben einen Punkt auf 20,5 Prozent nach. AfD (15 Prozent) und FDP (8,5 Prozent) bleiben unverändert./zeh/DP/fba