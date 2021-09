Union und SPD im Politbarometer stabil - Grüne schwächer

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Gut eine Woche vor der Bundestagswahl zeigen sich Union und SPD im ZDF-Politbarometer stabil, während die Grünen einen Punkt verlieren. Wenn schon an diesem Sonntag Bundestagswahl wäre, kämen CDU/CSU laut der Umfrage unverändert auf 22 Prozent, die SPD unverändert auf 25 Prozent, die Grünen aber nur noch auf 16 Prozent (-1). Keine Veränderung gibt es bei AfD und FDP, die beide wie in der letzten Woche jeweils auf 11 Prozent kommen, sowie bei der Linken, die mit 6 Prozent nur noch relativ knapp in den Bundestag käme.

Die anderen Parteien kommen auf 9 Prozent, und damit ein Prozent mehr als in der Vorwoche. Die "Freien Wähler" werden allerdings, anders als letzten Freitag, als sie mit 3 Prozent taxiert wurden, vom ZDF nicht einzeln ausgewiesen.

Foto: über dts Nachrichtenagentur