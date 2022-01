Union drängt auf Impfregister

BERLIN (dts Nachrichtenagentur) - Der Parlamentsgeschäftsführer der Unionsfraktion, Thorsten Frei (CDU), hält es für notwendig, unmittelbar damit zu beginnen, ein Impfregister aller Deutschen zu erstellen. Das sei "etwas, was man sofort auf den Weg bringen muss", sagte Frei dem TV-Sender "Bild". Das Impfmonitoring des RKI sei "natürlich überhaupt nicht zu vergleichen" mit dem "nationalen Impfregister, wie wir es aus Österreich kennen".

Dieses ermögliche im Grunde genommen "einen permanenten Abgleich von Melde- und Impfregister" und sei deshalb etwas, was man dringend benötige. Die Bundesregierung solle deshalb auch "schnellstmöglich" mit der Umsetzung beginnen. Die Notwendigkeit eines solchen Registers gilt aus Sicht des CDU-Politikers gerade auch mit Blick auf die von Teilen der Ampel-Koalition befürwortete Einführung einer Impfpflicht. Er halte das für eine wichtige Voraussetzung auch für die Frage, inwieweit man eine Impfpflicht in Deutschland umsetzen könne. "Der Bundeskanzler hat ja bereits im letzten Jahr gesagt, dass er so etwas befürwortet", so Frei. "Er hat aber weder einen Vorschlag vorgelegt, noch ist er bereit, essenzielle Fragen, wie so etwas umgesetzt werden könnte, zu beantworten."

